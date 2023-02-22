В Бобруйске горел погрузчик

20 февраля в 8.38 утра спасателям поступило сообщение о пожаре погрузчика на территории гаражно-строительного кооператива на улице Орджоникидзе.
Во время прибытия спасателей была установлена ликвидация загорания самодельного электрического бойлера, находящегося на улице на территории гаражно-строительного кооператива, рядом с погрузчиком (трактором) при помощи огнетушителя.
В результате загорания повреждены бойлер и переднее правое колесо погрузчика.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил устройств и эксплуатации электросетей и электрооборудования электрического бойлера.
МЧС напоминает: ликвидировать пламя на ранней стадии можно с помощью порошкового огнетушителя, а также подручных средств – плотной ткани или земли. Телефон МЧС -112
Евгений Товстик,
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС