В Бобруйске горел киоск на улице Батова

19 ноября в начале восьмого вечера в службу МЧС поступило сообщение о пожаре частного киоска по улице Батова в Бобруйске. О случившемся сообщила прохожая. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходил выход дыма из киоска. Внутри никого не было, двумя часами ранее он закрылся. В результате пожара повреждено 2 квадратных метра потолка и 1 квадратный метр стены киоска, закопчено имущество (продукты питания). Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Рассматриваемая версия – аварийный режим работы электрооборудования. По факту пожара проводится проверка. Окончательную причину предстоит установить специалистам.