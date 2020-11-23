В Бобруйске горел киоск на улице Батова
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19 ноября в начале восьмого вечера в службу МЧС поступило сообщение о пожаре частного киоска по улице Батова в Бобруйске. О случившемся сообщила прохожая. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходил выход дыма из киоска. Внутри никого не было, двумя часами ранее он закрылся. В результате пожара повреждено 2 квадратных метра потолка и 1 квадратный метр стены киоска, закопчено имущество (продукты питания). Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемая версия – аварийный режим работы электрооборудования. По факту пожара проводится проверка. Окончательную причину предстоит установить специалистам.
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