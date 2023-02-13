В Бобруйске горел дом

12 февраля в 15.27 бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре жилого одноэтажного дома по улице Кирпичной в Бобруйске.

На месте происходил выход дыма из-под кровли дома, создалось плотное задымление в доме и в чердачном помещении. Хозяин находился на улице, с его слов в доме никого нет.

В результате пожара частично уничтожено имущество, обуглены стены, стропила. Пострадавших нет.

Причина пожара выясняется.

МЧС напоминает: в отопительный период особое внимание уделите печам и теплогенерирующим аппаратам. Не используйте для розжига легко-воспламеняемые жидкости, не топите печи с трещинами, а также не доверяйте топку печей детям. Берегите себя!

Евгений Товстик,

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС