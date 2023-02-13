Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Бобруйске горел дом

11 0

В Бобруйске горел дом

12 февраля в 15.27 бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре жилого одноэтажного дома по улице Кирпичной в Бобруйске.

На месте происходил выход дыма из-под кровли дома, создалось плотное задымление в доме и в чердачном помещении. Хозяин находился на улице, с его слов в доме никого нет.

В результате пожара частично уничтожено имущество, обуглены стены, стропила. Пострадавших нет.

Причина пожара выясняется.

МЧС напоминает:  в отопительный период особое внимание уделите печам и теплогенерирующим аппаратам. Не используйте для розжига легко-воспламеняемые жидкости, не топите печи с трещинами, а также не доверяйте топку печей детям. Берегите себя!

Евгений Товстик,

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС

 

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿