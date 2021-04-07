На Рокоссовского горел автомобиль. Видео

6 апреля в 9,38 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре автомобиля на улице Рокоссовского в Бобруйске.

По прибытию подразделений МЧС происходило горение моторного отсека легкового автомобиля 2003 г.в. С помощью воздушно-пенной атаки пламя было ликвидировано.

В результате пожара поврежден моторный отсек, капот, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие.

Пострадавших нет. Ближайшие автомобили также не пострадали.

Причина устанавливается.