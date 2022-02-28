В Бобруйске горел автомобиль. Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электрической сети

25 февраля 2022 года в 16.38 в службу МЧС по телефону 112 поступило сообщение о пожаре автомобиля, припаркованного во дворе дома на улице Ульяновской в Бобруйске.

О случившемся сообщил случайный прохожий. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило частичное горение задней части автомобиля Ford-Mondeo 1994 года выпуска. В результате пожара поврежден автомобиль. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрической сети.

«Автомобильные» пожары могут произойти по различным причинам: повреждение электропроводки, перегрузка бортовой электросети, разгерметизация топливной системы, неправильная эксплуатация газового оборудования и т.д.

Авто может полностью сгореть в среднем за 5-10 минут, а для того, чтобы повреждения были колоссальными, достаточно и вовсе пары мгновений.

Поэтому необходимо своевременно проверять техническое состояние автомобиля и иметь в наличии исправный огнетушитель. Обязательно соблюдать элементарные правила безопасности, как при ремонте автомобиля, так и при его эксплуатации.

Елена Кричко,

старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественность Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям