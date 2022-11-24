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В Бобруйске фирма после проверки налоговиков уплатила Br13 тыс. подоходного налога

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В Бобруйске фирма после проверки налоговиков уплатила Br13 тыс. подоходного налога

Бобруйская организация при предоставлении денежного займа физическому лицу не уплачивала подоходного налога. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

В Бобруйске общество с ограниченной ответственностью выдало физическому лицу денежный заём в размере Br100 тыс. Подоходный налог с выданных сумм фирмой не исчислялся и не уплачивался в бюджет. Факты нарушений во время камерального контроля выявили сотрудники инспекции МНС по Бобруйску.

В адрес коммерческой организации направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц. Фирма документ исполнила, и с сумм выданного займа исчислено и уплачено в бюджет Br13 тыс. подоходного налога.

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