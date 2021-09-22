В Бобруйске есть свободные жилые помещения арендного пользования

Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования:

Адрес жилого помещения Кол-во комнат Площадь Состояние жилого помещения Размер платы за жилое помещение (без комму-нальных услуг)*, руб. в месяц Общая Жилая пр-д Звёздный, д.25, кв.1 (1этаж) 2 ком. в 4-х кв. 44,61 29,27 благоустроенное,удовлетворительное 155 руб. 24 коп. пр-д Звёздный, д.25, кв.17 (5 этаж) 1 ком. в 3-х кв. 20,90 12,60 благоустроенное,удовлетворительное 72 руб.73 коп. ул. Горелика, д.17, кв.3 (1 этаж) 2ком.в 3-х кв. 46,08 32,00 благоустроенное,удовлетворительное 160 руб. 36 коп. пр-т Строителей, д.48, кв.129 (6 этаж) 1 ком. в 3-х кв. 19,85 12,20 благоустроенное,удовлетворительное 69 руб. 08 коп. б-р. Приберезинский, д.31Б, кв.5 (2 этаж) 1 ком. в 3-х кв. 26,40 12,25 благоустроенное,удовлетворительное 91 руб. 87 коп. ул. Комсомольская, д.161, кв.1 (1 этаж) 1 ком. в 4-х кв. 28,90 17,30 благоустроенное,удовлетворительное 100 руб. 57 коп. ул. Сикорского, д.12, кв.21 (1 этаж) 1 ком. в 3-х кв. 22,48 12,22 благоустроенное,удовлетворительное 78 руб. 23 коп. б-р Приберезинский, д.21, кв.33 (4 этаж) 1 ком. в 4-х кв. 25,46 17,19 благоустроенное,удовлетворительное 88 руб. 60 коп. ул.50 лет ВЛКСМ, д.53, кв.75 (2 этаж) 1 ком. в 2-х кв. 32,10 17,40 благоустроенное,удовлетворительное 111 руб. 71 коп.

* - расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (29,0 рублей);

Прием заявлений осуществляется с 22.09.2021 по 06.10.2021 (включительно) по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101,

приемные дни:

- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час);

- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 час. (без обеда);

- среда с 8.00 до 20.00 час. (без обеда).