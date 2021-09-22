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В Бобруйске есть свободные жилые помещения арендного пользования

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В Бобруйске есть свободные жилые помещения арендного пользования

Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования:

Адрес жилого помещения 

Кол-во

комнат

ПлощадьСостояние

жилого

помещения

Размер платы за жилое помещение (без комму-нальных услуг)*, руб. в месяц
ОбщаяЖилая
пр-д Звёздный,

д.25, кв.1

(1этаж)

2 ком. в 4-х кв.44,6129,27благоустроенное,удовлетворительное155 руб. 24 коп.
пр-д Звёздный,

д.25, кв.17

(5 этаж)

1 ком.

в

3-х

кв.

20,9012,60благоустроенное,удовлетворительное72 руб.73 коп.
ул. Горелика,

д.17, кв.3

(1 этаж)

2ком.в 3-х кв.46,0832,00благоустроенное,удовлетворительное160 руб. 36 коп.
пр-т Строителей, д.48, кв.129

(6 этаж)

1 ком.

в

3-х

кв.

19,8512,20благоустроенное,удовлетворительное69 руб. 08 коп.
б-р. Приберезинский,

д.31Б, кв.5

(2 этаж)

1 ком.

в

3-х

кв.

26,4012,25благоустроенное,удовлетворительное91 руб. 87 коп.
ул. Комсомольская,

д.161, кв.1

(1 этаж)

1 ком.

в

4-х

кв.

28,9017,30благоустроенное,удовлетворительное100 руб. 57 коп.
ул. Сикорского, д.12, кв.21

(1 этаж)

1 ком.

в

3-х

кв.

22,4812,22благоустроенное,удовлетворительное78 руб. 23 коп.
б-р Приберезинский,

д.21, кв.33

(4 этаж)

1 ком.

в

4-х

кв.

25,4617,19благоустроенное,удовлетворительное88 руб. 60 коп.
ул.50 лет ВЛКСМ, д.53, кв.75

(2 этаж)

1 ком.

в

2-х

кв.

32,1017,40благоустроенное,удовлетворительное111 руб. 71 коп.

 

* - расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (29,0 рублей);

Прием заявлений осуществляется с 22.09.2021 по 06.10.2021 (включительно) по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101,

приемные дни:

- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час);

- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 час. (без обеда);

- среда с 8.00 до 20.00 час. (без обеда).

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