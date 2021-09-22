В Бобруйске есть свободные жилые помещения арендного пользования

Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования:
|Адрес жилого помещения
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Кол-во
комнат
|Площадь
|Состояние
жилого
помещения
|Размер платы за жилое помещение (без комму-нальных услуг)*, руб. в месяц
|Общая
|Жилая
|пр-д Звёздный,
д.25, кв.1
(1этаж)
|2 ком. в 4-х кв.
|44,61
|29,27
|благоустроенное,удовлетворительное
|155 руб. 24 коп.
|пр-д Звёздный,
д.25, кв.17
(5 этаж)
|1 ком.
в
3-х
кв.
|20,90
|12,60
|благоустроенное,удовлетворительное
|72 руб.73 коп.
|ул. Горелика,
д.17, кв.3
(1 этаж)
|2ком.в 3-х кв.
|46,08
|32,00
|благоустроенное,удовлетворительное
|160 руб. 36 коп.
|пр-т Строителей, д.48, кв.129
(6 этаж)
|1 ком.
в
3-х
кв.
|19,85
|12,20
|благоустроенное,удовлетворительное
|69 руб. 08 коп.
|б-р. Приберезинский,
д.31Б, кв.5
(2 этаж)
|1 ком.
в
3-х
кв.
|26,40
|12,25
|благоустроенное,удовлетворительное
|91 руб. 87 коп.
|ул. Комсомольская,
д.161, кв.1
(1 этаж)
|1 ком.
в
4-х
кв.
|28,90
|17,30
|благоустроенное,удовлетворительное
|100 руб. 57 коп.
|ул. Сикорского, д.12, кв.21
(1 этаж)
|1 ком.
в
3-х
кв.
|22,48
|12,22
|благоустроенное,удовлетворительное
|78 руб. 23 коп.
|б-р Приберезинский,
д.21, кв.33
(4 этаж)
|1 ком.
в
4-х
кв.
|25,46
|17,19
|благоустроенное,удовлетворительное
|88 руб. 60 коп.
|ул.50 лет ВЛКСМ, д.53, кв.75
(2 этаж)
|1 ком.
в
2-х
кв.
|32,10
|17,40
|благоустроенное,удовлетворительное
|111 руб. 71 коп.
* - расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (29,0 рублей);
Прием заявлений осуществляется с 22.09.2021 по 06.10.2021 (включительно) по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101,
приемные дни:
- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 час. (без обеда);
- среда с 8.00 до 20.00 час. (без обеда).