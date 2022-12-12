В Бобруйске два ребенка отравились угарным газом
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В Бобруйске двое детей отравились угарным газом. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Так, 10 декабря около 18.50 поступило сообщение о том, что двое детей госпитализированы из дачного дома на ул.Глинки с диагнозом "отравление угарным газом". В больницу попали мальчик и девочка 2010 и 2015 годов рождения.
Оказалось, что хозяйка, женщина 1975 года рождения, топила печь в дачном доме. Из-за преждевременного закрытия задвижки дымохода угарным газом отравились ее дети.
В больницу дети попали в состоянии средней степени тяжести. На сегодняшний день их состояние удовлетворительное.
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