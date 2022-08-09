Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Бобруйске диджей ночного заведения пострадал от скандального посетителя

9 0

В Бобруйске диджей ночного заведения пострадал от скандального посетителя

Около четырех утра в кафе-клуб Бобруйска наряд охраны вызвали работники.

Оказалось, 19-летний бобруйчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с персоналом и в отместку распылил содержимое перцового баллончика в лицо работнику кафе.

В ближайшее время действиям задержанного будет дана правовая оценка, проводится проверка.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »