В Бобруйске диджей ночного заведения пострадал от скандального посетителя

Около четырех утра в кафе-клуб Бобруйска наряд охраны вызвали работники.

Оказалось, 19-летний бобруйчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с персоналом и в отместку распылил содержимое перцового баллончика в лицо работнику кафе.

В ближайшее время действиям задержанного будет дана правовая оценка, проводится проверка.