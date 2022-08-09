В Бобруйске диджей ночного заведения пострадал от скандального посетителя
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Около четырех утра в кафе-клуб Бобруйска наряд охраны вызвали работники.
Оказалось, 19-летний бобруйчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с персоналом и в отместку распылил содержимое перцового баллончика в лицо работнику кафе.
В ближайшее время действиям задержанного будет дана правовая оценка, проводится проверка.
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