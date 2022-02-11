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Референдум 2022

В Бобруйске депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Владимировна Широкая провела прием граждан

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В Бобруйске депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Владимировна Широкая провела прием граждан

10 февраля, на базе общественной приемной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках разъяснения положений проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прием граждан провела депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Владимировна Широкая.

«Сегодня поступали и звонки, и пришли за разъяснениями лично – всё это, действительно, говорит о заинтересованности нашего общества в предлагаемых изменениях и сознательного отношения к своему предстоящему выбору. Не может не радовать позитивное отношение и уточнение интересующих аспектов, преимущественно связанных с ролью и функциями Всебелорусского народного собрания», – прокомментировала Вера Владимировна.

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