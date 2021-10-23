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COVID-19Общество

В Бобруйске действует запрет на оказание услуг по курению кальянов

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В Бобруйске действует запрет на оказание услуг по курению кальянов

В Бобруйске действует запрет на оказание услуг по курению кальянов. Об этом говорится в Комплексном плане мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске, утвержденным решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45­, в редакции решения 22.10.2021 № 20-107.

В соответствии с пунктом 2 вышеупомянутого плана, в городе Бобруйске приостановлено оказание услуг по курению кальянов.

Срок действия данного решения: с момента принятия до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки).

Подготовил Виктор ЧАБАН.

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