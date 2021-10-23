Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: krassever.ru
В Бобруйске действует запрет на оказание услуг по курению кальянов. Об этом говорится в Комплексном плане мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске, утвержденным решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45, в редакции решения 22.10.2021 № 20-107.
В соответствии с пунктом 2 вышеупомянутого плана, в городе Бобруйске приостановлено оказание услуг по курению кальянов.
Срок действия данного решения: с момента принятия до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки).
Подготовил Виктор ЧАБАН.
Читайте
также
также
-
В Бобруйске действует запрет на оказание услуг по курению кальянов
-
«Золотая осень» приглашает за покупками! В центре города расположилась продовольственная ярмарка
-
Внесены изменения в комплексный план мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске
-
Эпидемиолог: профилактика COVID-19 должна быть зоной ответственности каждого
-
Эпидемиолог: пациенты с хроническими заболеваниями хорошо переносят вакцину от COVID-19
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости