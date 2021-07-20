В Бобруйске действует салон гуманитарной помощи «Милосердие»

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска» оказывает гуманитарную помощь в виде одежды и обуви бывшей в употреблении малообеспеченным гражданам (семьям) среднедушевой доход которых по объективным причинам ниже полтора бюджета прожиточного минимума.

Для получения гуманитарной помощи необходимо представить следующие документы:

- паспорт;

- справка о составе семьи (РВЦ);

- пенсионное удостоверение;

- удостоверение инвалида (при наличии группы инвалидности);

- удостоверение многодетной семьи;

- свидетельство о заключении брака;

- свидетельство о рождении детей (при наличии у ребенка паспорта – паспорт);

- справка о фактическом получении дохода каждого члена семьи за месяц, предшествующий месяцу обращения: работающего- с места работы, учащегося – с места учебы, пенсионера и получателя пособия – из управления социальной защиты;

- лица, освобожденные из мест лишения свободы, предоставляют справку об освобождении (в течении месяца после освобождения);

- справку о регистрации в качестве безработного;

- и другие документы.

Гуманитарная помощь предоставляется гражданам, зарегистрированным на территории Ленинского района Бобруйска не более 2-х раз в год.

Информация! Салон «Милосердие» находится по адресу: город Бобруйск, ул. К. Либкнехта, д. 58, каб. 103, график работы понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 14.00, телефон: 72 02 45.