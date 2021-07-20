В Бобруйске действует салон гуманитарной помощи «Милосердие»

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска» оказывает гуманитарную помощь в виде одежды и обуви бывшей в употреблении малообеспеченным гражданам (семьям) среднедушевой доход которых по объективным причинам ниже полтора бюджета прожиточного минимума.
Для получения гуманитарной помощи необходимо представить следующие документы:
- паспорт;
- справка о составе семьи (РВЦ);
- пенсионное удостоверение;
- удостоверение инвалида (при наличии группы инвалидности);
- удостоверение многодетной семьи;
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о рождении детей (при наличии у ребенка паспорта – паспорт);
- справка о фактическом получении дохода каждого члена семьи за месяц, предшествующий месяцу обращения: работающего- с места работы, учащегося – с места учебы, пенсионера и получателя пособия – из управления социальной защиты;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы, предоставляют справку об освобождении (в течении месяца после освобождения);
- справку о регистрации в качестве безработного;
- и другие документы.
Гуманитарная помощь предоставляется гражданам, зарегистрированным на территории Ленинского района Бобруйска не более 2-х раз в год.