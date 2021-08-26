В Бобруйске дан старт акции «Белая Русь» – за безопасность детей на дорогах»

В Бобруйске Ленинской районной организацией РОО «Белая Русь» дан старт акции «Белая Русь» - за безопасность детей на дорогах». Единый день безопасности движения под девизом: «Уроки безопасности изучайте с детства» провела первичная организация РОО «Белая Русь» отдела по образованию администрации Ленинского района г. Бобруйска совместно с сотрудниками УВД Бобруйского горисполкома.

Актуальность обеспечения безопасности дорожного движения растет с каждым днем. В таких условиях большое значение приобретает выполнение правил дорожного движения для детей, которые являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения.

Несчастные случаи, происходящие с детьми на дорогах, чаще вызваны выходом на проезжую часть в неустановленном месте, игрой на проезжей части, ходьбой по проезжей части. Эти действия ребенок производит из-за неспособности оценить реальную опасность, грозящую ему на дороге.

На базе ГУО «Ясли-сад №1 г. Бобруйска» и ГУО «Ясли-сад №7 г. Бобруйска» председатель Ленинской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович вместе с инспекторами дорожно-патрульной службы отдела ГАИ управления внутренних дел Бобруйского горисполкома Дарьей Куляй и Владимиром Меньшовым организовали праздник для детей с элементами теоретических и практических занятий по Правилам дорожного движения.

В ходе игры дети актуализировали информацию о значении световозвращающих элементов, на какой сигнал светофора нужно начинать движение, где можно кататься на велосипедах. В конце праздника ребята были посвящены в пешеходы и получили полезные световозращающие сувениры от районной организации вместе с зарядом хорошего настроения.

Как отметала председатель Ленинской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович, знание и соблюдение правил дорожного движения необходимо всем участникам дорожного движения. Самый эффективный метод рассказать ребятам о данной теме – в форме игры, когда дети сами принимают непосредственное участие, разыгрывают различные ситуации, учатся самостоятельно находить правильное решение. Дети должны быть заинтересованы. Только так правила поведения на дороге детей будут успешно усваиваться и применяться в жизни. Передача знаний и опыта должны быть регулярными и систематичными, а если речь идет о семье, то постоянными – изо дня в день родители на своем примере должны показывать, как можно и как нельзя вести себя на дороге.