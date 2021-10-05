В Бобруйске чествовали юбиляров супружеской жизни

В субботу, 2 октября, прошло чествование юбиляров супружеской жизни в отделе загс Бобруйского городского исполнительного комитета. Подробнее об этом корреспонденту «БЖ» рассказала его начальник Юлия МИХОЛАП:

– Чествование юбиляров супружеской жизни мы проводим дважды в год. В мае это мероприятие приурочено ко Дню семьи, в октябре – к Международному дню пожилых людей, Покровам, Дню матери. Пары, которые хотят, чтобы мы провели для них такое торжество, обращаются к нам совместно с территориальными центрами социального обслуживания населения Ленинского и Первомайского районов.

На этот раз золотые юбилеи (50 лет совместной жизни) отметили Геннадий Фадеевич и Валентина Николаевна Трацевские, Александр Епифанович и Светлана Николаевна Гладковы, Владимир Васильевич и Людмила Никифоровна Жениховы, Валентин Аркадьевич и Зоя Васильевна Игнатьевы. Бриллиантовую свадьбу (60 лет вместе) –Эдуард Иванович и Зинаида Константиновна Липницкие.

– Сегодня мне хотелось бы заострить внимание именно на наших бриллиантовых юбилярах, – отметила Юлия Валерьевна. – В 2011-м я пришла руководить отделом загс администрации Ленинского района. Это была первая юбилейная свадьба, которую я провела. Супруги Липницкие десять лет назад пообещали, что мы встретимся на их бриллиантовой свадьбе. Как доказательство – их подписи в книге почетных юбиляров. Они обещание сдержали.

Во время торжественной церемонии Юлия Михолап вручила паре Липницких семейные амулеты и сказала:

– Это два сердца, бьющихся вместе. Вы вместе 60 лет. Я хочу, чтобы вы пообещали мне, что мы встретимся на вашем железном юбилее. Совет вам да любовь, дорогие юбиляры!

После торжественного мероприятия мы пообщались с бриллиантовыми юбилярами, узнали, где они учились, кем работали, как познакомились.

Эдуард Иванович:

– Родился я в Бобруйске. В Минске окончил ФЗО, потом уехал в Казахстан. Трудовую деятельность начал с освоения целины в Акмолинской области. В армии был в Калининграде. Служил в учебном полку. Оттуда отправили на родину. В Беларуси прослужил два года, потом пошел работать в «Белсантехмонтаж». 40 лет отработал на одном месте. Участвовал в строительстве «Белшины», завода ТДиА, гидролизного, машиностроительного... Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовые заслуги».

Зинаида Константиновна:

– Мы дети войны. Перенесли голод и холод. Старались, как говорится, выживать. После окончания 10 классов поехала по комсомольской путевке в город Рудцовск (Казахстан, Алтайский край). Там пробыла два года. Потом приехала в Бобруйск, поступила в школу бухгалтеров, окончила ее. В 1960 году познакомилась с будущим мужем. Спустя год, 26 октября 1961 года, мы расписались. По специальности я начала работать где-то лет через десять, потому что трудно было устроиться. Сначала работала в ГОРОНО бухгалтером, затем перешла работать в строительную организацию по той же профессии. Оттуда ушла на пенсию.

Нельзя было не спросить о секрете успеха этой семейной пары, и вот что бриллиантовые юбиляры рассказали: