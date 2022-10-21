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Профилактика

В Бобруйске прошла профилактическая беседа «Осторожно – СПАЙС»

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В Бобруйске прошла профилактическая беседа «Осторожно – СПАЙС»

В последние несколько лет проблема употребления курительных смесей получила широкое распространение как в СМИ, так и среди общественного мнения. Но в большинстве случаев о вреде употребления спайса не все имеют четкое представление.

20 октября 2022 года отделом по работе с детьми ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» для членов клуба «Подросток» была проведена профилактическая беседа «Осторожно – СПАЙС».

На мероприятии ведущая поговорила с ребятами о спайсе, причинах его употребления, его воздействии на психическое и физическое развитие человека. О том, какие последствия за собой влекут курительные смеси для подросткового организма, рассказала инструктор-валеолог УЗ «Бобруйская центральная больница» Светлана Владимировна Огородник. Детям был продемонстрирован тематический видеоролик, из которого члены клуба узнали, что именно в наркотическом бреду совершаются немыслимые и крайне жестокие поступки. С помощью игр «Мои жизненные приоритеты», «Откажи спайсу» школьники рассуждали, как можно проводить время не употребляя курительные смеси, и научились приводить аргументы, чтобы отказаться от спайса, если кто-то его предложит. В завершение профилактической беседы подростки ответили на вопросы тематической викторины и пришли к выводу, что спайс – это наркотик, который разрушил не одну жизнь, так как его употребление приводит к смерти.

 

 

Культорганизатор отдела по работе с детьми ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» Наталья Давидович, Фото автора

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