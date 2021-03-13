В Бобруйске был поврежден газопровод из-за автомобильной аварии
БелТА 66 0
Бобруйске был поврежден газопровод из-за автомобильной аварии, сообщили в МЧС.
12 марта в 15.53 в МЧС поступило сообщение о повреждении надземного газопровода диаметром 110 мм без последующего горения. Инцидент произошел в результате ДТП в Бобруйске Могилевской области по ул. Кирова.
В результате случившегося без газоснабжения оставались два частных жилых дома. В 19.58 газоснабжение потребителей было восстановлено.
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