В Бобруйске был поврежден газопровод из-за автомобильной аварии

Бобруйске был поврежден газопровод из-за автомобильной аварии, сообщили в МЧС.

12 марта в 15.53 в МЧС поступило сообщение о повреждении надземного газопровода диаметром 110 мм без последующего горения. Инцидент произошел в результате ДТП в Бобруйске Могилевской области по ул. Кирова.

В результате случившегося без газоснабжения оставались два частных жилых дома. В 19.58 газоснабжение потребителей было восстановлено.