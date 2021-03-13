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Происшествия

В Бобруйске был поврежден газопровод из-за автомобильной аварии

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В Бобруйске был поврежден газопровод из-за автомобильной аварии

Бобруйске был поврежден газопровод из-за автомобильной аварии, сообщили в МЧС.

12 марта в 15.53 в МЧС поступило сообщение о повреждении надземного газопровода диаметром 110 мм без последующего горения. Инцидент произошел в результате ДТП в Бобруйске Могилевской области по ул. Кирова.

В результате случившегося без газоснабжения оставались два частных жилых дома. В 19.58 газоснабжение потребителей было восстановлено.

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