В Бобруйске будет проводиться выездной прием
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29 ноября с 10:00 до 12:00 личный прием граждан будет проводить заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Сергей Михайлович Краснов.
Предварительная запись будет осуществляться 25 и 28 ноября с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефонам 80225 – 77-98-13 или 80222-29-51-14.
Также будет проводится прямая линия по телефону 80225-77-97-88 с 11:00 до 12:00.
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