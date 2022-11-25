В Бобруйске будет проводиться выездной прием

29 ноября с 10:00 до 12:00 личный прием граждан будет проводить заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Сергей Михайлович Краснов.

Предварительная запись будет осуществляться 25 и 28 ноября с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефонам 80225 – 77-98-13 или 80222-29-51-14.

Также будет проводится прямая линия по телефону 80225-77-97-88 с 11:00 до 12:00.