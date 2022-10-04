В Бобруйске бесправник не справился с управлением и съехал в кювет
21 0
ДТП произошло 1 октября в 15.32.
Как сообщили в УВД облисполкома, 42-летний житель Бобруйска, управляя автомобилем Mazda, ехал по улице Станционной в направлении автовокзала.
- На закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина не пострадал. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - отметили в ведомстве.
В отношение водителя составлено 3 административных протокола. Кроме того, мужчине грозит привлечение к уголовной ответственности, поскольку ранее он уже был осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Бобруйчанку приговорили к 7 годам колонии за мошенничество с благоустройством могил
-
Несовершеннолетняя жительница Бобруйска и ее подельник предстанут перед судом за оборот психотропов
-
8 лет лишения свободы за покушение на убийство сына грозит бобруйчанину
-
В Бобруйске бесправник не справился с управлением и съехал в кювет
-
Спасатели в Бобруйске снимали мужчину с водосточной трубы