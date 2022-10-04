В Бобруйске бесправник не справился с управлением и съехал в кювет

ДТП произошло 1 октября в 15.32.

Как сообщили в УВД облисполкома, 42-летний житель Бобруйска, управляя автомобилем Mazda, ехал по улице Станционной в направлении автовокзала.

- На закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина не пострадал. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - отметили в ведомстве.

В отношение водителя составлено 3 административных протокола. Кроме того, мужчине грозит привлечение к уголовной ответственности, поскольку ранее он уже был осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

mogilevnews.by