В Бобруйске автовладельцы активно вносят транспортный налог и проходят техосмотр

Бобруйские автовладельцы в подавляющем большинстве добросовестно исполняют свои обязанности по прохождению техосмотра и внесению транспортного налога. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА инженер по техническому осмотру транспортных средств ДС №152 УП "Белтехосмотр" Дмитрий Холодков.

По данным статистики, каждый третий житель Бобруйска имеет личный автомобиль. При этом, как отметил специалист, в 2020 году диагностику на "Белтехосмотре" прошли только 6 тыс. бобруйских автомобилей, а в 2021-м - в два раза больше.

"Такой скачок связан с отвязкой процедуры от обязательной оплаты госпошлины. На смену ей пришел транспортный налог. Белорусы уже успели внести авансовый платеж. Только в Могилевской области - 100 тыс. плательщиков, 24 тыс. из них приходится на Бобруйск", - объяснил инженер.

Начальник ДС №152 УП "Белтехосмотр" Андрей Исаков напомнил: обязанность владельца - проходить техосмотр. Это важно прежде всего с точки зрения безопасности на дороге. "Перед прохождением технического осмотра стоит подготовиться. Проверить работу световых приборов автомобиля, а также наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. С собой возьмите права, техпаспорт и страховку. Оплатить услугу можно на месте. Если машина не соответствует по каким-то показателям, ее отправляют на повторную диагностику в течение 20 дней", - дал свои рекомендации автовладельцам руководитель.

Процедуру прохождения техосмотра для белорусов планируют упростить - выпустят мобильное приложение, где можно выбрать свободные дату и время. Это поможет избежать очередей.