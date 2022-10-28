В Бобруйске автослесарь украл с места работы запчасти и инструменты на более чем 2300 рублей
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В Бобруйске задержан 54-летний местный житель, который похитил по месту работы имущество на общую сумму 2373 рублей.
Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома выяснили, что автослесарь выносил вещи через имевшееся в заборе повреждение. Мужчина планировал получить деньги со сбыта украденных запчастей к автомобильной технике, масел, набора инструментов и другого. Для этого он зарегистрировался на одной из торговых площадок, где дал объявление об их продаже.
Фигурант задержан, в отношении него следователями возбуждено уголовное дело.
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