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Профилактика

В Бобруйске автослесарь украл с места работы запчасти и инструменты на более чем 2300 рублей

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В Бобруйске автослесарь украл с места работы запчасти и инструменты на более чем 2300 рублей

В Бобруйске задержан 54-летний местный житель, который похитил по месту работы имущество на общую сумму 2373 рублей.

Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома выяснили, что автослесарь выносил вещи через имевшееся в заборе повреждение. Мужчина планировал получить деньги со сбыта украденных запчастей к автомобильной технике, масел, набора инструментов и другого. Для этого он зарегистрировался на одной из торговых площадок, где дал объявление об их продаже.

Фигурант задержан, в отношении него следователями возбуждено уголовное дело.

 

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