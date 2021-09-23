В Бобруйске 77-й театральный сезон открылся премьерным спектаклем «Песя и Янко»
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Фотографии: Александр Анташкевич
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
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