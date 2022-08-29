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Экономика

В Бобруйске 5 физлиц оказывали парикмахерские и косметические услуги и не уплачивали единый налог

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В Бобруйске 5 физлиц оказывали парикмахерские и косметические услуги и не уплачивали единый налог

В Бобруйске пять физлиц оказывали парикмахерские и косметические услуги без уплаты единого налога. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции МНС по Могилевской области.

По результатам проведенных в конце июля - начале августа текущего года контрольных мероприятий в Бобруйске было выявлено пять граждан, оказывавших парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру без уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

"Всем физическим лицам вынесены информационные уведомления - разъяснения о мерах ответственности за осуществление деятельности с нарушением законодательства и предъявлен к уплате единый налог, общая сумма которого составила более Br700. Денежные средства поступили в бюджет в полном объеме", - рассказали в пресс-центре.

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