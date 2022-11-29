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В Бобруйске 30 ноября можно будет бесплатно сделать тест на ВИЧ и привиться от COVID-19

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В Бобруйске 30 ноября можно будет бесплатно сделать тест на ВИЧ и привиться от COVID-19

В преддверии «1 декабря – Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции», 30 ноября 2022 года в ТЦ «Абсолют» (ул.Минская,133) с 17.00 до 19.00 часов будет работать профилактическая площадка УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по проведению бесплатного анонимного экспресс-тестирование на ВИЧ с использованием тестов по слюне. Результат через 10 -15 минут. Вы сможете узнать ваш ВИЧ – статус, получить консультацию врача – эпидемиолога по проблеме ВИЧ – инфекции, информационные материалы.

Одновременно в ТЦ «Абсолют» с 17.00 до 19.00 часов будет работать площадка по вакцинации против COVID-19, организатор – УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3». Просьба, при себе иметь паспорт.

Вакцинация против COVID – 19 будет производиться следующими вакцинами:

- «Soberana Pius» - проводится только  для ревакцинации (страна-производитель  - Куба);

- «Vera Cell» - 2 компонентная - для вакцинации и ревакцинации (страна-производитель -  Китай);

- «Спутник V» -2 компонентная - для вакцинации и  ревакцинации (страна-производитель -  Россия).

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