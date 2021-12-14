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Общество

В Бобруйске 17 декабря пройдет традиционный новогодний бал в рамках республиканской акции «Наши дети»

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В Бобруйске 17 декабря пройдет традиционный новогодний бал в рамках республиканской акции «Наши дети»

Новогодний бал для детей, добившихся высоких результатов в учебной деятельности, творчестве и спорте, пройдет 17 декабря. Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.

Участниками бала станут 34 пары учреждений общего среднего образования.

«Мероприятие пройдет в Центре дополнительного образования детей и молодежи города Бобруйска. Новогодний бал состоится в рамках республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети». Ребят ожидают подарки от председателя Бобруйского городского исполнительного комитета и еще некоторые сюрпризы», – рассказала Елена Сергеевна.

С наступающими новогодними и рождественскими праздниками всех присутствующих поздравят добрый Дед Мороз и сказочная Снегурочка». Как в лучших традициях настоящих балов, леди будут в вечерних и бальных платьях, а джентльмены - в костюмах. Они будут танцевать полонез, польку знакомств, вальс и другие классические танцы.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.

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