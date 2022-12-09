В Бобруйске 100-летие Беларусбанка отметили праздничным концертом

Значимую юбилейную дату отмечает в этом году ОАО «АСБ Беларусбанк». К 100-летию в бобруйском ЦБУ №703 9 декабря прошел праздничный концерт, на который пригласили почетных гостей и крупных клиентов банка.

– Беларусбанк в процессе становления и совершенствования за столетнюю историю прошел нелегкий, но славный путь. Сегодня это лидирующее финансово-кредитное учреждение страны, которое вносит вклад в экономику и придерживается социальной направленности. В Бобруйске оказывалась поддержка бизнесу, медицинским учреждениям, сфере образования, к 100-летию банка был нарисован масштабный мурал на жилом доме. Беларусбанку хочется пожелать успехов, быть всегда рядом с клиентами. Коллегам и ветеранам искренне благодарен за повседневный труд, профессионализм и преданность. Желаю крепкого здоровья, тепла и уюта дома, комфорта на работе, высокого достатка, отзывчивых и понимающих клиентов, всех благ, – пожелал Виталий Подобед, директор ЦБУ №703 Бобруйска.

На торжественной церемонии работникам вручили почетные грамоты и благодарности за вклад в развитие ОАО «АСБ Беларусбанк», за добросовестный труд и высокий профессионализм, наградили юбилейным знаком «Беларусбанк – 100 год». На праздничном мероприятии звучали многочисленные добрые пожелания от гостей, а настроение создавали выступления банковского хорового коллектива «Ясные зори» и музыкального банк-бэнда.

Маргарита Бушуева.

Фото Александра Анташкевича