В «Бобруйскагромаш» состоялся семинар-совещание по охране труда

Согласно мероприятий месячника проводится мониторинг соблюдения требований безопасности на рабочих местах в структурных подразделениях предприятия, проводятся внеплановые инструктажи по охране труда, контроль обеспечения работников СИЗ и др.

В рамках проведения «Месячника безопасного труда» 16 февраля 2023г. с участием заместителя начальника Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь М.В. Белым проведёно семинар-совещание по обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах и видах ответственности за нарушение требований безопасности изложенных в инструкциях по охране труда и технологической документации, а также об ответственности руководителей и специалистов за не выполнение должностных обязанностей по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

В семинаре приняли участие: заместитель генерального директора по энерго и ресурсосбережению, строительным работам и охране труда – главный инженер А.Т. Иванов, гл. специалисты, руководители основных и вспомогательных цехов, начальники энергомеханических служб, механики и энергетики подразделений.

Участникам семинара были продемонстрированы видеоматериалы произошедших несчастных случаев, подробно рассмотрены причины и обстоятельства при которых они произошли.

М.В. Белый подробно остановился на требованиях законодательства о труде, охране труда и ответственности должностных лиц за обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих.

В ходе семинара М.В. Белый дал исчерпывающие ответы на возникшие вопросы в сфере трудового законодательства, расследовании несчастных случаев, видах ответственности должностных лиц за невыполнение трудового законодательства и норм охраны труда.

Семинар прошел в позитивной и доброжелательной атмосфере.

Участники семинара расширили свои познания в сфере трудового законодательства и охраны труда.

«Бобруйскагромаш»