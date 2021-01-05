В Бобруйск с рабочим визитом прибыл заместитель Министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков (будет дополнено)
115 0
1+
Читайте
также
также
-
РУП «Белпочта» досрочно выплатит пенсии в преддверии 7 января
-
В Бобруйск с рабочим визитом прибыл заместитель Министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков (будет дополнено)
-
График работы учреждений здравоохранения в праздничные выходные и переносы января-2021
-
Лукашенко поздравил соцработников с профессиональным праздником
-
В Беларуси вступительная кампания 2021 года существенно не изменится
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости