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В Бобруйск с рабочим визитом прибыл заместитель Министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков (будет дополнено)

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В Бобруйск с рабочим визитом прибыл заместитель Министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков (будет дополнено)

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