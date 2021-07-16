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Вытокі. Крок да АлімпуОбщество

В Бобруйск прошел семинар-практикум по олимпийскому образованию

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В Бобруйск прошел семинар-практикум по олимпийскому образованию

В Бобруйске продолжается фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу». Сегодня на базе Средней школы №34 прошёл семинар-практикум по олимпийскому образованию. На мероприятии собрались педагоги и представители различных учебных заведений города. Открыла семинар Ирина Гуслистова, Председатель Президиума Белорусской олимпийской академии:

- От всей души хотелось бы поприветствовать уникальный, олимпийский, спортивный, культурный город Бобруйск. Белорусская олимпийская академия не в первый раз приезжает в этот город. Нашей главной задачей сейчас является работа с коллегами, педагогами в этой удивительной школе по поводу олимпийского образования, продвижения олимпийских ценностей в рамках программы «Вытокі». На семинаре мы планируем обсудить вопросы воспитательной работы в школе через олимпийское образование, через спорт, спортивную составляющую и ценности олимпийского движения.

После выступала Апончук Наталья, директор Белорусской олимпийской академии. Она рассказала гостям и коллегам о своих образовательных проектах и познавательных марафонах. Главной целью ее выступления было продвижение принципов ценностей олимпийского движения, содействие воспитанию детей и молодёжи посредством здорового образа жизни.

Анастасия Кравцова. Фото Виктора Чабана.

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