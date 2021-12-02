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В Бобруйске прошел I региональный форум, посвященный Международному дню инвалидов

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В Бобруйске прошел I региональный форум, посвященный Международному дню инвалидов

Фото Виктора ЧАБАНА.

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