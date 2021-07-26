В Бобруйск прибыл ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского

Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского прибыл сегодня в Бобруйск. При большом стечении верующих православную святыни встречали возле Женского монастыря Святых Жен-Мироносиц.

Святыню доставили по случаю празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского, и пробудет она в Бобруйске до 28 июля. В этот же день святыня будет перенесена в Борисов, а оттуда 30 июля – в Минск.

– Крестный ход проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по территории России и Беларуси. Интересен крестный ход тем, что проводится сразу по четырем маршрутам: из Москвы по северу России, из Екатеринбурга и до Сахалина, из Ростова-на-Дону по югу России, и наш – начался он в Давидовой пустыне, затем Подольск, Коломна, Тула, Калуга, Смоленск, все епархиальные города Беларуси, другие российские города. Александр Невский по сей день остается для нас примером христианина, правителя, дипломата, военачальника и доброго главы семьи, образцом мужества, твердости и вместе с тем терпения, кротости и рассудительности. Поэтому к нему можно обращаться в любой нужде, чтобы он попросил за нас помощи у Бога. Важен этот крестный ход и тем, что объединяет народы Беларуси и России, – отметил иеромонах Артемий (Подмосковный), казначей Свято-Вознесенской Давидовой пустыни, один из тех, в сопровождении кого святыня была доставлена в Бобруйск.

– Сегодня для нас очень важный день: для нашей обители, для епархии и города Бобруйска, ведь нас посетил сам юбиляр в своих нетленных мощах. Ковчег с частицей мощей благоверного князя Александра Невского для нас наивысшая святыня, так как мы строим собор в честь его памяти. Для нас это огромная возможность вознести молитвы благоверному князю за нашу обитель, за наш город, за нашу страну, за мир во всем мире, и надеяться что он услышит нас и исполнит наши прошения, – сказала игумения Параскева, настоятельница монастыря Святых Жен-Мироносиц.