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В «Бобруйск-Арене» создают новогоднюю композицию

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В «Бобруйск-Арене» создают новогоднюю композицию

Ежегодно в преддверии зимних праздников в фойе «Бобруйск-Арены» появляется главное украшение – красавица-елка. Установлена она в специальный металлический каркас, поэтому устойчивость конструкции гарантирована. И хотя нет характерного хвойного аромата – елка искусственная, яркие огоньки и шарики на ней создают предновогоднее настроение. Отличительный элемент композиции – пышные белые банты.

Елка в Ледовом дворце выполнена в стиле минимализма: для украшения использованы три цвета – белый, золотой и красный, – рассказала Екатерина Хлань, пресс-секретарь государственного учреждения «Хоккейный клуб «Бобруйск». – Хочется создать праздничное настроение для наших посетителей и болельщиков, которые приходят посмотреть домашние матчи «Динамо-Шинника» на большом экране. У нас работают тренажерный зал, прокат лыж. Надеемся, что вскоре откроем массовые катания. Поэтому стараемся окутать новогодним настроением как можно больше людей, в том числе учащихся детско-юношеской спортивной школы и своих работников.

Подготовил Виктор ЧАБАН, фото автора.

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