В «Бобруйск-Арене» проходят новогодние массовые катания. Они продлятся до 17 января
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
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