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В «Бобруйск-Арене» проходят новогодние массовые катания. Они продлятся до 17 января

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В «Бобруйск-Арене» проходят новогодние массовые катания. Они продлятся до 17 января

Виктор Чабан. Фото автора.

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