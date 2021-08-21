В «Бобруйск-Арене» проходит открытая городская спартакиада среди инвалидов-колясочников
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Фотографии: Александр Анташкевич
В "Бобруйск-Арене" проходит открытая городская спартакиада среди инвалидов-колясочников.
В соревнованиях участвуют семь команд, которые представляют Климовичи, Оршу, Солигорск, Гомель, Минск и город Бобруйск.
Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
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