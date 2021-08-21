В "Бобруйск-Арене" проходит открытая городская спартакиада среди инвалидов-колясочников.

В соревнованиях участвуют семь команд, которые представляют Климовичи, Оршу, Солигорск, Гомель, Минск и город Бобруйск.

Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".