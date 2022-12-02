В Бобруйске состоялся региональный этап правового турнира «Сила Закона-2022»

2 декабря в Ленинском и Первомайском районах на базе средних школ №6 и №34 прошел региональный этап II Республиканского правового турнира «Сила Закона».

В интеллектуальном состязании, посвященном Конституции Республики Беларусь, приняли участие учащиеся девятых, десятых и одиннадцатых классов. Каждый в своей категории отвечал на 40 вопросов в индивидуальном порядке. Для выбора ответов было отведено не более 60 минут.

Победителями в каждой из категорий становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов (при равных количествах баллов, решающим критерием для определения победителя является время).

Члены жюри проведут проверку и дадут объективную оценку тестовых заданий участников, а также определят победителей на каждом этапе.

Подробности об этапах турнира корреспонденту Bobrlife рассказала Александра Зорина, второй секретарь Бобруйского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи.

Турнир проходит в три этапа:

Первый этап – районный – проводится с 1 по 6 декабря. При этом один день (6 декабря) отводится для систематизации результатов и выбора победителей этапа. Второй этап – областной (для города Минска – городской). Пройдет 14 декабря. В нем примут участие по одному победителю первого этапа в каждой категории (3 участника) от районов каждой области и города Минска. Третий этап – республиканский, – финальный. Он состоится 21 декабря. В финал допускается по одному участнику каждой категории (3 участника) от области и города Минска, занявших первые места во втором этапе.

Информация! Организаторами турнира являются Белорусский государственный университет, общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов», учреждение образования «Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь», Белорусская республиканская коллегия адвокатов совместно с другими заинтересованными организациями.

Виктор ЧАБАН, фото автора и БРСМ.