В ближайшие сутки также ожидается переменная облачность

В четверг, 4 августа, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +10 до +17 °С, днем от +24 до +30 °С.

В пятницу, 5 августа, также будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду. Ночью столбики термометра покажут от +11 до +18 °С, днем от +26 до +33 °С.