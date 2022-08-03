В ближайшие сутки также ожидается переменная облачность
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В четверг, 4 августа, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +10 до +17 °С, днем от +24 до +30 °С.
В пятницу, 5 августа, также будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду. Ночью столбики термометра покажут от +11 до +18 °С, днем от +26 до +33 °С.
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