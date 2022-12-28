В ближайшие сутки будет преобладать облачная погода
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В четверг, 29 декабря, на большей части территории страны выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах ожидаются слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -5... +2 °С, днем -1... +6 °С.
В пятницу, 30 декабря, на большей части территории страны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3... +3 °С, днем -1... +6 °С.
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