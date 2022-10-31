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Погода

В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями.

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В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями.

Ночью прогнозируется увеличение облачности, днем будет преобладать облачная погода. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Местами, а в ночные и утренние часы по Брестской и Гродненской областям на большей части территории, ожидается туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -3 до +3°С, по западу до +7°С, днем от +5°С по северо-востоку до +14°С по юго-западу.

В среду, 2 ноября, местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +1 до +8°С, по крайнему востоку около 0°С, днем от +7 до +14°С.

В четверг, 3 ноября, на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +8°С, по крайнему востоку при прояснениях будет от 0 до +2°С, днем от +6 до +12°С.

СБ

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