В Беларуси в ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Ледостав с полыньями сохраняется на Западной Двине у городского поселка Сураж и агрогородка Улла, Днепре на участке Могилев - Жлобин, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева и некоторых их притоках. На озерах и водохранилищах отмечается ледостав и ледостав неполный. При передвижении по льду следует соблюдать технику безопасности", - рассказали в Белгидромете.

На реках Беларуси отмечается в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-21 см, а на большинстве из них вода находится на пойме.

На притоке Припяти реке Птичь у деревни Першая Слободка уровень воды на 2 см превышает опасную высокую отметку, здесь наблюдается спад уровня воды с интенсивностью 3 см за сутки.

В большинстве районов Гомельской области и Мстиславском районе Могилевской области наблюдаются затопления речными водами.

По информации гидрологов, в ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды, в результате чего на притоке Припяти реке Птичь у деревни Першая Слободка уровень воды опустится ниже опасной высокой отметки. На водных объектах северо-восточной части страны усилятся ледообразовательные процессы.