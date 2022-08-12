В ближайшие дни на Березине будет отмечаться спад уровня воды

В ближайшие дни на реках Беларуси будет отмечаться спад уровней воды. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В результате на Березине у Светлогорска уровень воды опустится ниже отметки, лимитирующей судоходство. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Западной Двине у Витебска, Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля.

"На реках страны отмечается спад уровней воды с интенсивностью 1-7 см за сутки, лишь на Немане у деревни Белица и Гродно, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева, отдельных притоках Западной Двины и Западного Буга наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-24 см. Также уровни воды по-прежнему превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Немана реке Россь у деревни Студенец и притоке Западного Буга реке Лесная у Каменца", - сказали в Белгидромете.

Температура воды существенно не изменилась и составляет плюс 16-23 градуса в реках, а водоемах - 21-23 градуса.