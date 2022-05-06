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В бюджет Могилевской области за I квартал поступило Br4,2 млн транспортного налога

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В бюджет Могилевской области за I квартал поступило Br4,2 млн транспортного налога

В бюджет Могилевской области за I квартал поступило Br4,2 млн транспортного налога, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

В Могилевской области на 1 января насчитывалось 128,7 тыс. плательщиков транспортного налога: 126,8 тыс. физических лиц и 1,9 тыс. организаций. Организациями транспортный налог уплачивается авансовыми платежами не позднее 15 марта, 15 июня и 15 сентября, гражданами - не позднее 15 ноября.

Плательщиками транспортного налога являются организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Объектом налогообложения признаются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами и организациями в ГАИ МВД.

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