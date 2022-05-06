В бюджет Могилевской области за I квартал поступило Br4,2 млн транспортного налога
77 0
В бюджет Могилевской области за I квартал поступило Br4,2 млн транспортного налога, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.
В Могилевской области на 1 января насчитывалось 128,7 тыс. плательщиков транспортного налога: 126,8 тыс. физических лиц и 1,9 тыс. организаций. Организациями транспортный налог уплачивается авансовыми платежами не позднее 15 марта, 15 июня и 15 сентября, гражданами - не позднее 15 ноября.
Плательщиками транспортного налога являются организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Объектом налогообложения признаются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами и организациями в ГАИ МВД.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
В расписании движения пассажирского транспорта возможны отклонения
-
БРСМ запустил молодежную эстафету «Ганаруся роднымi сімваламi»
-
МЧС в День Победы для обеспечения безопасности задействует 450 работников и 120 единиц техники
-
В МВД рассказали, как будут охранять порядок на праздничных мероприятиях
-
Среди белорусских исследователей около 40% составляют женщины