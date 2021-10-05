В BioNTech считают, что в 2022 году может понадобиться новая вакцина от COVID-19

По мнению специалистов BioNTech, вероятность того, что в будущем появятся новые штаммы коронавируса, которые смогут "обманывать" иммунитет, весьма высока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью генерального директора и соучредителя компании BioNTech Угура Шахина в газете Financial Times.

"В этом году никакой необходимости [в новых вакцинах] нет. Однако к середине следующего года ситуация может оказаться другой", - отметил Шахин.

По его словам, циркулирующие сейчас в мире штаммы коронавируса, включая дельта-штамм, более заразны, чем его первоначальный вариант. Однако они все же не настолько сильно отличаются от него, чтобы это существенно сказывалось на эффективности применяемых вакцин.

Тем не менее, вероятность того, что штаммы, которые смогут "обманывать" иммунитет, появятся в будущем, весьма высока. Следовательно, может потребоваться и разработки новых препаратов.

"Этот вирус с нами надолго, и он продолжит адаптироваться к существующим условиям, - сказал ученый. - У нас нет причин считать, что иммунной системе будет легче справиться с коронавирусом следующего поколения, чем с нынешним. Эволюция [вируса] идет, и этот процесс только начался".