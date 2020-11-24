В библиотеке имени А. П. Гайдара прошел мастер-класс по соломоплетению

23 ноября в Центральной детской библиотеке имени А. П. Гайдара прошло увлекательное мероприятие для детей по плетению из соломки – традиционного для Беларуси вида декоративно-прикладного искусства. Это одно из совместных мероприятий из цикла занятий в рамках школы творчества «Мир твоих увлечений» отдела художественного творчества Дворец искусств и библиотеки.

Ребята из средней школы №2 г. Бобруйска» познакомились с историей возникновения этого ремесла, технологией обработки соломки, увидели потрясающие образцы изделий из чудесного природного материала. Заведующая библиотекой Инесса Захарова провела обзор литературы по данной теме, а методист отдела художественного творчества Елена Нелюбина представила видеопрезентацию.

Благодаря уроку мастерства от члена Белорусского Союза мастеров народного творчества Зинаиды Рынковой дети ощутили пластичность и красоту простой соломки. Во время проведения мастер-класса она обучила мальчиков и девочек плетению тесьмы «зубатки», изготовлению бусин из соломки. Казалось бы, простые приёмы потребовали от ребят немалых усилий, логического мышления и сноровки. Дети, удовлетворённые творческим процессом, унесли с собой не только новые знания, но и чудесные сувениры из соломки.

Методист отдела художественного творчества ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» Елена Нелюбина