В БГСХА открыли новое мини-футбольное поле

22 октября спортивная база академии пополнилась еще одним спортивным объектом, который появился благодаря сотрудничеству нашей академии и Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

На месте бывшего теннисного корта силами сотрудников кафедры физического воспитания и спорта, подразделений административно-хозяйственной части была подготовлена основа для тренировочного мини-футбольного поля, покрытие и ограждение для которого было предоставлено федерацией футбола Беларуси.

Несмотря на ветренную погоду, на открытии площадки собрались почетные гости, студенты, сотрудники и преподаватели академии. В открытии приняли участие: депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Петровна КОЛЕСНЁВА, ректор учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» Виталий Викторович ВЕЛИКАНОВ, начальник Департамента обеспечения спортивных мероприятий Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Иван Иванович ГОРОВЕЦ.

Выступая перед присутствующими, они обозначили роль государства в создании условий для занятия спортом, популяризации здорового образа жизни, пожелали всем крепкого здоровья и успехов в учебе. Отметили, что новое тренировочное мини-футбольное поле послужит хорошим стимулом к достижению самых высоких вершин. Не забыли гости и про подарки. Спортсмены академии получили наборы мячей и комплекты спортивной формы.

Красная лента перерезана, первый удар по мячу сделан, площадка официально открыта. И пусть она служит долгое время студентам и сотрудникам академии, и всем любителям спорта.

Потапенко М.В., проректор по воспитательной работе.

baa.by