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Происшествия

В Березовичах горел автомобиль

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В Березовичах горел автомобиль

24 декабря в 5.21  поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в деревне Березовичи Бобруйского района.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение легкового автомобиля 1988 г.в. во дворе частного дома. В результате пожара уничтожен автомобиль, обуглен забор на площади 20 кв.м. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

 МЧС напоминает:  при пожаре звонить -112.

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