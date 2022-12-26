В Березовичах горел автомобиль

24 декабря в 5.21 поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в деревне Березовичи Бобруйского района.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение легкового автомобиля 1988 г.в. во дворе частного дома. В результате пожара уничтожен автомобиль, обуглен забор на площади 20 кв.м. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: при пожаре звонить -112.