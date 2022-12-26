В Березовичах горел автомобиль
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24 декабря в 5.21 поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в деревне Березовичи Бобруйского района.
По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение легкового автомобиля 1988 г.в. во дворе частного дома. В результате пожара уничтожен автомобиль, обуглен забор на площади 20 кв.м. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: при пожаре звонить -112.
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