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Происшествия

В Белыничском районе пьяного бесправника остановили со стрельбой

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В Белыничском районе пьяного бесправника остановили со стрельбой

27 декабря в микрорайоне «Казимировка» облцентра водитель за рулем «Опеля» проигнорировал требование  сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться по автодороге в направлении Минска.

В районе деревни Ермоловичи Белыничского района для остановки транспортного средства инспекторы ДПС использовали оружие.  Водитель задержан, он не пострадал.

Это уже вторая в течение года погоня за  44-летним могилевчанином. В августе за подобную выходку он был лишен права управления на 5 лет и заплатил штраф в размере 200 базовых величин.

За повторную пьяную езду мужчине грозит уголовная ответственность и конфискация транспортного средства.

Телеграмм-канал МВД Беларуси

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