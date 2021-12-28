В Белыничском районе пьяного бесправника остановили со стрельбой
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27 декабря в микрорайоне «Казимировка» облцентра водитель за рулем «Опеля» проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться по автодороге в направлении Минска.
В районе деревни Ермоловичи Белыничского района для остановки транспортного средства инспекторы ДПС использовали оружие. Водитель задержан, он не пострадал.
Это уже вторая в течение года погоня за 44-летним могилевчанином. В августе за подобную выходку он был лишен права управления на 5 лет и заплатил штраф в размере 200 базовых величин.
За повторную пьяную езду мужчине грозит уголовная ответственность и конфискация транспортного средства.
Телеграмм-канал МВД Беларуси
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