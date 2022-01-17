В Белыничском районе погиб водитель из Узбекистана

15 января около 3-х часов ночи 23-летний студент одного из ВУЗов Могилева двигался на автомобиле VOLKSWAGEN POLO по автодороге М-4 в направлении города Могилева, сообщает пресс-служба Могилевской Госавтоинспекции. Проезжая 147-й км автодороги, на закруглении водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Предварительно установлено, что водитель находился в трезвом состоянии. Однако парень не был пристегнут ремнем безопасности, а на задней оси автомобиля установлены шины, имеющие высоту рисунка протектора менее 4 мм.

Резкие перепады температуры вызвали сложную обстановку на дорогах Могилевской области. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательным за рулем. При движении по скользкому покрытию стоит отказаться от резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Необходимо также проявить большую внимательность при движении на закруглениях дорог, перекрестках и подъездах к пешеходным переходам.