В Белыничах бесправник пытался дать взятку сотруднику ГАИ
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В Белыничах 1 января инспектор ДПС задержал 37-летнего могилевчанина за рулем авто, который не имеет водительского удостоверения. При разбирательстве правонарушитель предложил сотруднику милиции Br70 в качестве взятки, чтобы тот не составлял протокол.
Инспектор ДПС неоднократно предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки, но это не подействовало. В итоге мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.431 Уголовного кодекса. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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