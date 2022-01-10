В Белыничах бесправник пытался дать взятку сотруднику ГАИ

В Белыничах 1 января инспектор ДПС задержал 37-летнего могилевчанина за рулем авто, который не имеет водительского удостоверения. При разбирательстве правонарушитель предложил сотруднику милиции Br70 в качестве взятки, чтобы тот не составлял протокол.

Инспектор ДПС неоднократно предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки, но это не подействовало. В итоге мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.431 Уголовного кодекса. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.