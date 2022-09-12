В «Белпочте» рассказали, как новые технологии внедряются в работу предприятия

Заместитель генерального директора РУП "Белпочта" по эксплуатационной работе Елена Дроздович рассказала журналистам перед открытием республиканского конкурса профмастерства работников почтовой связи о том, как новые технологии внедряются в работу предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Елены Дроздович, предприятие работает над повышением качества услуг, совершенствованием технических процессов, оптимизацией бизнес-процессов и внедрением услуг на базе информационных технологий. "Так, недавно была внедрена национальная электронная почтовая система, посредством которой можно отправлять письма в электронном формате, получать посылки по SMS-коду и с помощью ID-карты. Для юридических лиц была представлена авансовая электронная система", - рассказала заместитель гендиректора.

Сотрудники почты сегодня уже переключаются на новую форму предоставления услуг. "Цифра уже плотно вошла в нашу жизнь. Новые технологии - это то, что сотрудникам почтовой связи сегодня просто необходимо знать", - подчеркнула она.