В Беловежской пуще проводят эксперимент по реинтродукции исчезающего растения

В национальном парке "Беловежская пуща" реализуют проект по реинтродукции астранции большой. Такая информация опубликована на официальном сайте нацпарка, сообщает БЕЛТА.

Астранция большая (Astrantia major L.) относится к первой категории национального природоохранного значения. Растение почти исчезло из дикой природы Беларуси. В Беловежской пуще сейчас единственная популяция.

За спасение исчезающего вида ученые взялись в 2018 году. Выбрали четыре участка, куда пересадили 166 кустиков астранции. Их вырастили в Ботаническом саду НАН из собранных в пуще семян. Например, первый участок расположен на берегу водопоя в высоковозрастной дубраве. Там высадили 43 растения. Территорию огородили, чтобы туда не могли пробраться копытные животные. "К 2022 году популяция разрослась и число растений достигло 126 особей. Из них только 11 были цветущими, но большую часть популяции составили молодые растения семенного происхождения", - рассказали в научном отделе нацпарка. Второй участок находится недалеко от первого в той же дубраве, но его не огораживали. Из высаженных 36 растений сейчас остались 23. "Из них несколько молодых и только два невзрачных цветущих растения - даже внешне они более чем в 2 раза меньше своих собратьев", - обратили внимание ученые.

Для третьего участка подобрали землю в светлом березовом лесу и посадили 35 астранций. Там их число увеличилось более чем в два раза. К слову, это место тоже огородили. Единственный стресс для исчезающего вида - сильная конкуренция со стороны светолюбивых трав, которые активно захватывают территорию. На последнем участке посадили 52 кустика в молодой дубраве. Сейчас ботаники насчитали 111 растений. "Выбранное место оказалось достаточно удачным для роста и развития как молодых, так и взрослых растений. Об этом говорит и увеличение их числа более чем в два раза, и наличие достаточно большого числа молодняка. Единственной серьезной проблемой являются, как всегда, дикие копытные животные, которые не прочь полакомиться звездчатыми соцветиями астранции", - отметили в научном отделе.

Ученые продолжат свои наблюдения за новыми популяциями.