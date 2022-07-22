В Беловежской пуще нашли большой ареал произрастания диких орхидей

В национальном парке "Беловежская пуща" нашли большой ареал произрастания диких орхидей, сообщили в нацпарке.

Ученые в 2021-2022 годах провели флористические исследования на территории Сухопольского лесничества. Ботаники зарегистрировали произрастание большого числа занесенных в Красную книгу растений. Речь идет о венерином башмачке, луке медвежьем, лилии кудреватой, кадиле сарматском, зубянке клубненосной, любке зеленоцветковой, арнике горной, пыльцеголовнике красном, многоножке обыкновенной, простреле раскрытом.

Особый интерес представляли участки в так называемой исторической части пущи. Дело в том, что в конце XVIII века эти земли императрица Екатерина II подарила графу Румянцеву. Здешние леса были со временем почти полностью вырублены. В 2016 году лесные участки этой территории были выведены из состава лесоохотничьего хозяйства "Шерешевское" и присоединены к национальному парку.

"Среди всего видового разнообразия широколиственных лесов Сухопольского лесничества особо следует отметить нашу северную орхидею - любку зеленоцветковую (Platanthera chlorantha). Она относится к IV категории охраны Красной книги Беларуси как потенциально уязвимый вид. Под охранной она и за рубежом: в России, Украине, Литве и Латвии", - обратили внимание в научном отделе нацпарка. Там обратили внимание на особенность долгого цветения: орхидея не увядает около двух месяцев. Опыляют цветы обычно ночные и сумеречные бабочки.

Интересно и то, что вызревшие семена любки похожи на пыль, у них минимальный запас жизненной силы. Прорасти они смогут лишь там, где в почве им встретятся грибы-микромицеты. Дикой орхидее они нужны для снабжения питательными веществами. Даже при благоприятном стечении обстоятельств молодое растение зацветет через лет 8-10.

"Удивительно, но именно на территории Сухопольского лесничества в лесах неморального типа любка зеленоцветковая встречается очень часто, образуя довольно крупные популяции. Здесь она произрастает не только единичными особями, но и целыми группами, что не характерно для такого пограничного вида. Самое крупное скопление, зарегистрированные нами, насчитывает более 60 растений (из них 11 цветущих) на 10 кв.м", - рассказали в научном отделе.